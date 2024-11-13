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13 ноября, 21:00

Происшествия

Пожар в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове потушен

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Возгорание, которое произошло в гостиничном комплексе в подмосковном поселке Дорохове, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что никто в результате произошедшего не пострадал.

Гостиничный комплекс загорелся в подмосковном Дорохове утром 13 ноября. Огонь охватил 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".

На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Подмосковная прокуратура уже начала проверку по факту пожара. По предварительным данным, огонь возник в помещении бани загородного отеля.

Никто не пострадал во время пожара в подмосковном оздоровительном комплексе

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