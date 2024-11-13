Пожар в здании столичного общежития на Ташкентской улице полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные ликвидировали возгорание в здании общежития ветеринарной академии на Ташкентской улице Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"По уточненной информации, 247 человек эвакуировались самостоятельно", – добавили в ведомстве.

На месте происшествия работали 70 специалистов и 20 единиц техники. Как сообщило министерство, горели личные вещи и мебель на первом и втором этажах.

Днем 13 ноября стало известно, что загорелся первый этаж общежития. С помощью спасательных устройств из здания эвакуировали 15 человек.

В связи с произошедшим движение по Ташкентской улице временно перекрыли в обе стороны. Так, движение перекрывалось в районе дома 34 корпуса 2 – по улице Чугунные Ворота от дома 34 до разворота. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Позже пожарные локализовали возгорание на 65 "квадратах".