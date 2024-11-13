13 ноября, 14:36Происшествия
Пожар в здании столичного общежития на Ташкентской улице полностью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали возгорание в здании общежития ветеринарной академии на Ташкентской улице Москвы, сообщает столичный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.
"По уточненной информации, 247 человек эвакуировались самостоятельно", – добавили в ведомстве.
На месте происшествия работали 70 специалистов и 20 единиц техники. Как сообщило министерство, горели личные вещи и мебель на первом и втором этажах.
Днем 13 ноября стало известно, что загорелся первый этаж общежития. С помощью спасательных устройств из здания эвакуировали 15 человек.
В связи с произошедшим движение по Ташкентской улице временно перекрыли в обе стороны. Так, движение перекрывалось в районе дома 34 корпуса 2 – по улице Чугунные Ворота от дома 34 до разворота. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
Позже пожарные локализовали возгорание на 65 "квадратах".
Пожар произошел в здании общежития Московской академии имени Скрябина