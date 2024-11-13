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13 ноября, 14:05

Транспорт

Движение по Ташкентской улице временно перекрыто из-за пожара

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение по Ташкентской улице в Москве временно перекрыто в обе стороны из-за пожара, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города, в связи с чем автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

В свою очередь, в Госавтоинспекции уточнили, что движение перекрыто на Ташкентской улице в районе дома 34, корпуса 2, а также на улице Чугунные Ворота от дома 34 до разворота. Сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара.

Пожар произошел в здании общежития ветеринарной академии на Ташкентской улице. Там загорелся первый этаж общежития. С помощью спасательных устройств из здания эвакуировали 15 человек.

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