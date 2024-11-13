13 ноября, 13:47Происшествия
Пожар произошел в здании общежития ветеринарной академии на юго-востоке Москвы
По данным ведомства, огонь вспыхнул на Ташкенской улице. Загорелся первый этаж общежития. С помощью спасательных устройств из здания эвакуировали 15 человек.
Ранее возгорание произошло в административном здании на западе Москвы. В результате огонь удалось ликвидировать на площади в 200 квадратных метров. В результате никто не пострадал.
До этого на Варшавском шоссе в Москве загорелся мебельный магазин. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, но сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье