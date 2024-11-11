Пожар на складе на площади 500 "квадратов" произошел в Нальчике

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

На одноэтажном складе на площади 500 квадратных метров в Нальчике произошло возгорание, тушением которого занимаются на данный момент 40 человек и 8 единиц техники, передает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о возгорании на Калининградской улице поступило в дежурную часть в 13:30. По прибытии на место сотрудники экстренных служб установили, что пострадавших и погибших нет.

"Угрозы распространения пожара на соседние объекты нет", – добавило ведомство в своем телеграм-канале.

Также сегодня возгорание площадью 200 "квадратов" произошло в административном здании на западе Москвы. По данным ведомства, в 07:00 огонь уже был полностью ликвидирован, никто не пострадал.

Между тем хлопок с последующим пожаром произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре, доме 23, корпусе 2. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Произошло обрушение межкомнатных перегородок.

При взрыве пострадали семь человек – трое взрослых и четверо детей. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами провели осмотр места происшествия.