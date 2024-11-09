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09 ноября, 11:21

Происшествия

Пожар после взрыва газа в многоэтажном доме в Пятигорске ликвидирован

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар в многоквартирном доме в Птигорске, который произошел после взрыва газа, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По уточненным данным, огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате горения пострадали 9 квартир. Так, в 5 из них вылетели двери, еще 4 получили более серьезные повреждения.

При этом точные обстоятельства произошедшего будут в дальнейшем установлены дознавателем ведомства.

О пожаре и хлопке газа стало известно 9 ноября. В результате случившегося погибла одна женщина, еще одна пострадала. Она находится в состоянии средней тяжести. В настоящее время с ней работают медики.

Представители МЧС выяснили, что хлопок газа, за которым последовал пожар, произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, а затем сумели ликвидировать открытое горение.

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