Спасательные работы на месте взрыва газа в Черкесске завершились

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Спасательные работы завершены в Черкесске после взрыва газа в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КЧР.

Специалисты вручную и при помощи техники разобрали разрушенные конструкции. В итоге смогли спасти трех человек. Из девяти пострадавших трое были отправлены на амбулаторное лечение, а один человек госпитализирован.

В настоящее время жильцы соседних подъездов, куда можно войти без угрозы, смогут забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир, в этом им помогут сотрудники МЧС, пишет пресс-служба.

"Организован пункт временного размещения, где могут расположиться жители многоквартирного дома. В ночное время суток место происшествия будет оцеплено сотрудниками МВД", – заключили там.

Взрыв произошел на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина утром 31 октября. По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка газа.

В результате погибли 5 человек. После произошедшего в городе ввели ЧС муниципального характера, а также возбудили уголовное дело.

