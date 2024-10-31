Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти, сообщается в телеграм-канале МЧС по Карачево-Черкесии.

Из-под завалов извлекли еще одно тело.

"К сожалению, это уже пятый погибший. По последним данным, всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на улице Лободина в городе Черкесске пострадали девять человек, пять из которых погибли", – заявили в ведомстве.

Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева ранее сообщила, что после ЧП были госпитализированы четверо пострадавших, из них трое направлены на амбулаторное лечение, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске утром 31 октября.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

После взрыва местные власти ввели в Черкесске режим ЧС муниципального характера. Также организована работа комиссии по оценкам ущерба. Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение.