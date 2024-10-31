ТАСС: предварительной причиной взрыва в жилом доме в Черкесске стала утечка газа

Фото: ТАСС/Халимат Эбзеева

Предварительной причиной взрыва в жилом доме на улице Лободина в Черкесске является утечка газа, сообщают со ссылкой на ТАСС оперативные службы.

По их данным, эпицентр взрыва находился на пятом этаже.

Между тем представитель экстренных служб назвал РИА Новости еще одну возможную причину взрыва в доме – неисправность газового оборудования.

Газ взорвался на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали девять человек, включая одного погибшего. В свою очередь, глава республики Рашид Темрезов подтвердил гибель одного человека и принес соболезнования его семье.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К ликвидации последствий ЧП привлечены 92 человека и 29 единиц техники. Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение.