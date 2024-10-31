Число пострадавших при взрыве в Черкесске увеличилось до 9

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Число пострадавших при взрыве, который произошел ранним утром в пятиэтажном жилом доме в Черкесске, увеличилось до 9, сообщили в телеграм-канале управления МЧС по КЧР.

Кроме того, по данным ведомства, один человек погиб. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов.

Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение. К ликвидации происшествия привлечены 92 человека и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате вспышки паров газовоздушной смеси. Глава республики Рашид Темрезов подтвердил, что погиб один человек, и принес соболезнование его семье.

Между тем СМИ, ссылаясь на свой источник в оперативных службах, утверждают, что погибли два человека. Тем не менее официального подтверждения этой информации нет.

Газ взорвался на верхних этажах жилого дома на улице Лободина в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.