31 октября, 08:44Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Черкесске увеличилось до 9
Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"
Число пострадавших при взрыве, который произошел ранним утром в пятиэтажном жилом доме в Черкесске, увеличилось до 9, сообщили в телеграм-канале управления МЧС по КЧР.
Кроме того, по данным ведомства, один человек погиб. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов.
Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение. К ликвидации происшествия привлечены 92 человека и 29 единиц техники.
Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате вспышки паров газовоздушной смеси. Глава республики Рашид Темрезов подтвердил, что погиб один человек, и принес соболезнование его семье.
Между тем СМИ, ссылаясь на свой источник в оперативных службах, утверждают, что погибли два человека. Тем не менее официального подтверждения этой информации нет.
Газ взорвался на верхних этажах жилого дома на улице Лободина в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.