Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома в тамбовском Кирсанове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего на месте разбора завалов жилого дома в Кирсанове Тамбовской области после взрыва газа, сообщила пресс-служба МЧС России.

Накануне на месте происшествия были найдены тела четырех человек.

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Кирсанове утром 19 октября. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте ЧП работали следователи и криминалисты.

Губернатор Максим Егоров поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации. Власти заказали из Москвы спецтехнику "Струна", чтобы провести диагностику дома, а также оценить, удастся ли его восстановить.