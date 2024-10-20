20 октября, 10:20Происшествия
Тело пятого погибшего обнаружено на месте обрушения дома в тамбовском Кирсанове
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели обнаружили тело пятого погибшего на месте разбора завалов жилого дома в Кирсанове Тамбовской области после взрыва газа, сообщила пресс-служба МЧС России.
Накануне на месте происшествия были найдены тела четырех человек.
Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Кирсанове утром 19 октября. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте ЧП работали следователи и криминалисты.
Губернатор Максим Егоров поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации. Власти заказали из Москвы спецтехнику "Струна", чтобы провести диагностику дома, а также оценить, удастся ли его восстановить.
Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области