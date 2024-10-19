19 октября, 13:17Происшествия
Число пострадавших в результате взрыва газа в Тамбовской области выросло до 9
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Число пострадавших в результате взрыва газа в Тамбовской области выросло до девяти человек. Такие данные приводит региональное правительство.
"Двое доставлены в областную больницу с диагнозом "отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей". Семеро пациентов доставлены в Кирсановскую районную больницу. У одной пациентки после осмотра состояние признано удовлетворительным и стабильным, ее забрали родственники", – передает ТАСС сообщение местных властей.
При этом в терапевтическом отделении в настоящее время находятся шесть человек.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове утром 19 октября. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей.
Жертвами ЧП стали три человека. Расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности.
Губернатор Максим Егоров поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации.
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