Число пострадавших в результате взрыва газа в Тамбовской области выросло до 9

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в результате взрыва газа в Тамбовской области выросло до девяти человек. Такие данные приводит региональное правительство.

"Двое доставлены в областную больницу с диагнозом "отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей". Семеро пациентов доставлены в Кирсановскую районную больницу. У одной пациентки после осмотра состояние признано удовлетворительным и стабильным, ее забрали родственники", – передает ТАСС сообщение местных властей.

При этом в терапевтическом отделении в настоящее время находятся шесть человек.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове утром 19 октября. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей.

Жертвами ЧП стали три человека. Расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти двум и более лицам по неосторожности.

Губернатор Максим Егоров поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации.

