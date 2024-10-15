15 октября, 18:47Происшествия
В Чечне задержан водитель взорвавшейся автоцистерны с газом
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Водитель подозревается в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек. По мнению следствия, взрыв на заправке в Грозном произошел по его вине.
Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. Возгорание через некоторое время удалось потушить.
В результате произошедшего четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Еще пять человек пострадали.
Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура Чечни начала проверку.
По данным источника, к взрыву на АЗС в Грозном могло привести нарушение техники безопасности при перекачке топлива, которое впоследствии воспламенилось. При этом, как уточнили в оперативных службах, взорвалась автогазозапровочная станция.