В Чечне задержан водитель взорвавшейся автоцистерны с газом

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Чечне задержали водителя взорвавшейся автоцистерны с газом, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Водитель подозревается в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек. По мнению следствия, взрыв на заправке в Грозном произошел по его вине.

Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. Возгорание через некоторое время удалось потушить.

В результате произошедшего четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Еще пять человек пострадали.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура Чечни начала проверку.

По данным источника, к взрыву на АЗС в Грозном могло привести нарушение техники безопасности при перекачке топлива, которое впоследствии воспламенилось. При этом, как уточнили в оперативных службах, взорвалась автогазозапровочная станция.