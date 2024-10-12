Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пять человек пострадали в результате взрыва с последующим возгоранием на автозаправочной станции в Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

"На месте взрыва АЗС в Грозном работают медики республиканского центра медицины катастроф. В числе пострадавших пять человек", – говорится в сообщении.

Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. Жертвами случившегося стали четыре человека, в том числе двое детей.

Предварительной причиной ЧП могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом, в связи с чем мог сдетонировать газовый баллон.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура Чечни начала проверку.

