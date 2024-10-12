Четыре человека погибли после взрыва на АЗС в Грозном

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате взрыва на заправке в Грозном. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По информации ведомства, возгорание удалось потушить. Сейчас огнеборцы проводят разбор завалов и проливают конструкции.

Прокуратура Чечни сообщила ТАСС, что сотрудники ведомства приступили к проведению проверки из-за инцидента на АЗС, в ходе которой будут выявлены обстоятельства произошедшего.

Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. На данный момент последствия взрыва устраняют 7 единиц техники и 35 человек.

Предварительной причиной ЧП могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом, в связи с чем мог сдетонировать газовый баллон. Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва.

