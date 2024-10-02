Суд арестовал владельца взорвавшейся АЗС в пригороде Махачкалы на 2 месяца

Фото: телеграм-канал "Следком"

Советский районный суд на два месяца арестовал владельца взорвавшейся АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет находиться под стражей до 28 ноября 2024 года.

Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. В результате здание автозаправочной станции полностью разрушилось.

На следующий день владельца АЗС задержали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Из-за взрыва погибли 13 человек, еще не меньше 23 пострадали. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, а пострадавшие получат 250–500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

Аварийно-спасательные мероприятия на месте взрыва завершились 1 октября.