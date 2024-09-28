Меликов: семьи погибших при взрыве на АЗС в Дагестане получат по 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Семьи погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы Дагестана получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.

По его словам, пострадавшим выплатят от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

"Домовладения не пострадали. Хотел бы отметить, что очень оперативно отработали сетевая компания и газовая, потому что отключили доступ и приняли меры для того, чтобы не было распространения последствий взрыва на жилые объекты", – добавил глава республики.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено. На месте происшествия также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще как минимум 23 пострадали.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.

