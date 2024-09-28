Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на АЗС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва на АЗС. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации района.

Уточняется, что границы ЧС установлены в пределах территории села Агачул. Местные органы и службы были приведены в режим функционирования при чрезвычайной ситуации.

Взрыв на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы случился 27 сентября. В результате произошедшего здание АЗС оказалось полностью разрушено, а также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По последним данным, в результате инцидента погибли 10 человек, еще 11 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС.