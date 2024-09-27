Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Открытое горение ликвидировано на месте взрыва на АЗС в Дагестане, передает пресс-служба МЧС РФ.

Взрыв на АЗС в Дагестане произошел 27 сентября. Из-за этого было полностью разрушено здание автозаправочной станции, а также начался пожар, перекинувшийся на соседние техническую станцию и столовую.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ по республике возбудил уголовное дело. В свою очередь, Генпрокуратура открыла круглосуточную горячую линию +7 928 514-05-00 для помощи местным жителям. Также была частично ограничена подача газа в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы.

По последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек, еще 11 пострадали.