СК РФ сообщил о задержании владельца АЗС в Дагестане, где произошел взрыв

Фото: телеграм-канал "Следком"

Владелец автозаправочной станции в пригороде Махачкалы Дагестана, где произошел взрыв, Марат Джанхуватов задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Как уточнило ведомство, его задержали по подозрению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ в связи с происшествием, в результате которого погибли и пострадали люди.

СК добавил, что Джанхуватов был допрошен. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще как минимум 23 пострадали. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.

