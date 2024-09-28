Меликов: на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, выявляли и устраняли нарушения

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты выявили нарушения на АЗС в пригороде Махачкалы, где произошел взрыв. Впоследствии их устранили, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.

По его словам, предписание о приостановлении работы в связи с теми или иными нарушениями в 2023 году были вынесены в отношении более 230 заправок региона. При этом спустя некоторое время суд вынес решения о возобновлении работы свыше 130 из них.

Поводом для проведения такого количества проверок стал взрыв, произошедший рядом с АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа 2023 года.

В этот раз взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено. На месте происшествия также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще как минимум 23 пострадали.

Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.

