Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Аварийно-спасательные мероприятия на месте взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы завершены. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов во время совещания по актуальным вопросам.

"Эта трагедия унесла жизни наших земляков. Все аварийно-спасательные мероприятия завершены", – цитирует его РИА Новости.

Взрыв на АЗС произошел 27 сентября. В результате здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено.

28 сентября был задержан владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов. Его допросили по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

По последним данным, из-за произошедшего погибли 13 человек, еще не менее 23 пострадали. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

