Суд в Дагестане продлил срок задержания владельца взорвавшегося АЗС

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Советский районный суд Махачкалы продлил на 72 часа срок задержания владельца взорвавшейся автозаправки. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

О задержании владельца автозаправочной станции Марата Джанхуватова стало известно 28 сентября. Его допросили по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено.

По последним данным, из-за произошедшего погибли 13 человек, еще не менее 23 пострадали. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

