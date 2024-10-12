Следователи возбудят уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Грозном

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва с последующим пожаром на АЗС в Грозном. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа следственного управления СК РФ по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – цитирует ведомство ТАСС.

По данным МЧС РФ, последствия на месте взрыва устраняют семь единиц техники и 35 человек. В результате случившегося станция оказалась полностью уничтожена.

Цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции в Грозном 12 октября. В результате произошел пожар. Инцидент случился на проспекте Мохаммеда Али. По данным СМИ, пострадали до 5 человек, в том числе ребенок.

Предварительной причиной ЧП могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом. После чего мог сдетонировать газовый баллон.

