ТАСС: нарушение техники безопасности привело к взрыву на АЗС в Грозном

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Нарушение техники безопасности при перекачке топлива, которое впоследствии воспламенилось, могло привести к взрыву на АЗС в Грозном. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

При этом, как уточнили в оперативных службах, взорвалась автогазозапровочная станция.

Глава республики Сергей Меликов сообщил в своем телеграм-канале, что Дагестан готов оказать всю необходимую помощь чеченскому народу в связи со взрывом. Он также выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. Возгорание через некоторое время удалось потушить.

В результате произошедшего четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Еще пять человек пострадали.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура Чечни начала проверку.

