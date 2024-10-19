19 октября, 16:03Происшествия
Тело четвертого погибшего обнаружили после взрыва газа в Тамбовской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Тело четвертого погибшего было найдено при разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Кирсанове утром 19 октября. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты.
Губернатор Максим Егоров поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации. Власти заказали из Москвы спецтехнику "Струна", чтобы провести диагностику дома, а также оценить, удастся ли его восстановить.
Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области