Тело четвертого погибшего обнаружили после взрыва газа в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тело четвертого погибшего было найдено при разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Кирсанове утром 19 октября. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Губернатор Максим Егоров поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации. Власти заказали из Москвы спецтехнику "Струна", чтобы провести диагностику дома, а также оценить, удастся ли его восстановить.