Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске

Фото: МЧС Карачаево-Черкесии

Один человек погиб при взрыве газа в городе Черкесске. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси. По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что силами пожарно-спасательных подразделений из дома было эвакуировано порядка 50 человек. К ликвидации происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники.

Взрыв газа произошел в жилом доме города Черкесска в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. Газ взорвался на верхних этажах здания, два этажа дома были разрушены.