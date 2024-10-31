ТАСС: хлопок газа привел к разрушению двух этажей в жилом доме в Черкесске

Фото: МЧС Карачаево-Черкесии

Хлопок газа привел к разрушению двух этажей в жилом доме города Черкесска в Карачаево-Черкесии. Об этом заявил источник в оперативных службах, пишет ТАСС.

Как уточнил собеседник агентства, хлопок произошел на верхних этажах здания. По предварительной информации, мог пострадать один человек.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей. При разборе завалов после взрыва нашли тела пяти человек.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В свою очередь, губернатор Максим Егоров поручал ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации.



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