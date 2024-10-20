Аварийно-спасательные работы на месте обрушения дома в Тамбовской области завершены

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели завершили работы на месте обрушения жилого дома в Тамбовской области, сообщает ТАСС.

Специалисты МЧС России совместно с областными спасателями разобрали более 300 кубических метров разрушенных конструкций. Сотрудники ведомства спасли пять человек. Еще 11 человек пострадали.

После осмотра медики отправили на амбулаторное лечение девять человек, двое госпитализированы.

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Кирсанове утром 19 октября. Хлопок спровоцировал возгорание и частичное обрушение верхних этажей. При разборе завалов после взрыва нашли тела четырех человек.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты.

Губернатор Максим Егоров поручил ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации. Власти заказали из Москвы спецтехнику "Струна", чтобы провести диагностику дома, а также оценить, удастся ли его восстановить.