Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Черкесске

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Уголовное дело возбуждено после взрыва бытового газа, который разрушил два этажа жилого здания в Черкесске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что ход дела поставлен надзорным ведомством на контроль, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"На место происшествия для координации действий выезжали прокурор Карачаево-Черкесской Республики Олег Жариков и прокурор города Черкесска Алексей Мухин", – говорится в сообщении.

Газ взорвался на верхних этажах жилого дома города Черкесска в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. В результате ЧП два человека погибли, отмечали СМИ, ссылаясь на свой источник в оперативных службах. При этом, по предварительной информации, пострадали еще семь горожан, трое из которых уже доставлены в больницу.

Между тем глава республики Рашид Темрезов указал, что количество пострадавших, находящихся в медучреждении, увеличилось до четырех. Также он уточнил, что погиб один человек, и принес соболезнование его семье.

По информации регионального МЧС, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из дома порядка 50 человек. К ликвидации происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники.