ТАСС: число погибших при хлопке газа в Черкесске увеличилось до двух человек

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Число погибших при хлопке газа в пятиэтажном жилом доме города Черкесска в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух человек, пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в оперативных службах.

При этом, по предварительной информации, пострадали еще семь горожан, трое из которых уже доставлены в больницу.

Глава республики Рашид Темрезов, в свою очередь, указал, что количество пострадавших, находящихся в медучреждении, увеличилось до четырех. Также он уточнил, что погиб один человек, и принес соболезнование его семье.

В своем телеграм-канале Темрезов добавил, что все эвакуированные жители будут размещены на базе школы-интерната имени Г. Д. Латоковой и обеспечены всем необходимым. Для доставки туда людей уже организован пассажирский транспорт.

Помимо этого, к настоящему моменту создан оперативный штаб, на месте ЧП работают члены правительства, мэр Черкесска Алексей Баскаев, все муниципальные и экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Взрыв газа произошел в жилом доме на улице Лободина города Черкесска утром 31 октября. Газ взорвался на верхних этажах здания, из-за чего два этажа здания были разрушены.

Сотрудники регионального МЧС эвакуировали из здания около 50 человек. К ликвидации происшествия привлечены 67 человек и 22 единицы техники.