В Чечне арестован владелец АЗС, где взорвалась цистерна

Фото: телеграм-канал “МЧС России”

В Чечне суд арестовал владельца автомобильной газозаправочной станции LIONTEK, где произошел взрыв цистерны, передает пресс-служба регионального следственного управления СК .

В ведомстве подчеркнули, что 55-летнего владельца АЗС подозревают в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в Грозном 12 октября. В результате начался пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. Жертвами случившегося стали четыре человека, в том числе двое детей.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

16 октября стало известно о задержании водителя взорвавшейся автоцистерны с газом. По мнению следствия, взрыв на заправке в Грозном произошел по его вине.

