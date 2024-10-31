Детей среди пострадавших при взрыве газа в Черкесске нет

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Среди пострадавших при взрыве газа в жилом доме Черкесска детей нет, рассказала министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева в телеграм-канале правительства региона.

"По уточненным данным, по состоянию на 12 часов по московскому времени в результате происшествия по улице Лободина в городе Черкесске пострадали восемь человек", – добавила она.

По ее словам, всего были госпитализированы четверо пострадавших, из них трое направлены на амбулаторное лечение, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. На месте ЧП работает пять бригад скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

После взрыва местные власти ввели в Черкесске режим ЧС муниципального характера. Также организована работа комиссии по оценкам ущерба.