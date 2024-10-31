Фото: ТАСС/Халимат Эбзеева

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии после взрыва газа в Черкесске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил он, добавив, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

При этом семь раненых, среди которых один ребенок, уже получили амбулаторную медпомощь, отметил Кузнецов.

Тем временем спасатели обнаружили человека при разборе завалов, передает ТАСС. К месту принесли носилки, однако, в каком состоянии человек, пока неизвестно.

Газ взорвался на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Сам эпицентр находился на пятом этаже.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали девять человек, включая одного погибшего. Глава республики Рашид Темрезов подтвердил гибель одного человека и принес соболезнования его семье.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К ликвидации последствий ЧП привлечены 92 человека и 29 единиц техники. Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение.