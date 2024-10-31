Очевидец: жители верхних этажей дома в Черкесске сами выбирались через окна

Фото: ТАСС/Халимат Эбзеева

Жители верхних этажей после взрыва газа в доме в Черкесске сами выбирались из квартир через окна по конструкциям. Об этом рассказал очевидец Евгений RT.

"Взрыв был в кирпичной пристройке к нашему дому на два подъезда. Во дворе пыль стояла, много машин завалило обломками, повыбивало стекла у людей. Смотрю – два верхних этажа разрушено. Соседи все повыбегали кто в чем", – сказал мужчина.

Евгений отметил, что подруга его сестры получила серьезную травму головы в результате ЧП.

"Она даже заикаться начала. Может, от испуга. Тут такой грохот был, вы не представляете!" – рассказал он.

По его словам, в момент взрыва он спал, поэтому не сразу понял, что происходит. Сам же взрыв произошел около шести утра. Это подтвердила изданию и жительница многоэтажки, где случился взрыв. Женщина отметила, что в этот момент как раз собиралась на работу.

"Когда вышла на работу, там уже все оцеплено было. Мы живем в пятом подъезде, в трех подъездах от того, где был взрыв. В соседнем подъезде в квартирах повыбивало стекла, в нашем – только окна в подъезде", – рассказала женщина, добавив, что не слышала о соседке, не пускавшей к себе газовиков.

Взрыв газа произошел на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали 11 человек. Всего числятся погибшими двое человек.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят разбор перекрытий между 4-м и 5-м этажами. К ликвидации последствий ЧП привлечены 195 специалистов с применением 42 единиц техники, из них от МЧС России – 76 спасателей и 17 единиц техники.