11 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Черкесске

Фото: ТАСС/Халимат Эбзеева

В результате взрыва газа в жилом доме по улице Лободина в Черкесске пострадали 11 человек, сообщили в МЧС Карачаево-Черкесии.

В ведомстве уточнили, что троих человек извлекли из-под завалов и передали врачам. Еще два человека погибли. Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий происшествия.

Они проводят разбор перекрытий между 4-м и 5-м этажами. К ликвидации последствий ЧП привлечены 195 специалистов с применением 42 единиц техники, из них от МЧС России – 76 спасателей и 17 единиц техники. На месте происшествия организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Между тем Следственный комитет подтвердил гибель двоих человек в результате взрыва. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

Газ взорвался на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Сам эпицентр находился на пятом этаже.

Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение.

