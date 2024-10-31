Режим ЧС введен в Черкесске после взрыва газа в жилом доме

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Режим ЧС муниципального характера введен в Черкесске после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме по улице Лободина, сообщили в МЧС по КЧР.

Такое решение приняла мэрия города. Организована работа комиссии по оценкам ущерба.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор перекрытий между 4-м и 5-м этажами. К ликвидации последствий ЧП привлечены 213 специалистов с применением 46 единиц техники, из них от МЧС России – 86 спасателей и 19 единиц техники.

Взрыв газа произошел на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека. По последним данным, пострадавшими числятся 11 человек.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение.