Число погибших из-за взрыва газа в доме в Черкесске увеличилось до четырех

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Число погибших в доме, который обрушился в результате взрыва газа в Черкесске, увеличилось до четырех, спасатели нашли еще двух человек под завалами, сообщает в телеграм-канале региональный главк МЧС РФ.

Также жильцы дома сообщили ТАСС о том, что многие из них отказались от возможности пребывания в пункте временного размещения и предпочли остановиться у своих родственников.

Взрыв газа произошел на верхних этажах в пятиэтажном жилом доме в Черкесске в Карачаево-Черкесии утром 31 октября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения проводят разбор перекрытий между 4-м и 5-м этажами. К ликвидации последствий ЧП привлечены 195 специалистов с применением 42 единиц техники, из них от МЧС России – 76 спасателей и 17 единиц техники.