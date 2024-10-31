Семьям погибших при взрыве газа в Черкесске выплатят по 1 млн рублей

Фото: телеграм-канал "МЧС Карачаево-Черкесии"

Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске получат по одному миллиону рублей, рассказал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в интервью телеканалу "Россия-24".

Раненые, в свою очередь, получат по 300 тысяч рублей.

По словам Темрезова, жилой дом, где произошел взрыв, скорее всего, придется полностью расселять. Специально созданная комиссия также проведет экспертизу расположенных рядом жилых зданий.

Газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске утром 31 октября. Предварительной причиной взрыва стала утечка бытового газа.

По информации МЧС, в результате ЧП погибли пять человек, при этом, по словам министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Динары Камурзаевой, детей среди пострадавших нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

После взрыва местные власти ввели в Черкесске режим ЧС муниципального характера. Также организована работа комиссии по оценкам ущерба. Из дома эвакуированы 52 человека. Их доставили в пункт временного размещения.