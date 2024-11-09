Один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в жилом доме в Пятигорске

Фото: телеграм-канал SHOT

Одна женщина погибла и одна пострадала в результате пожара, который начался после взрыва газа в многоэтажном доме в Пятигорске, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, возгорание произошло в ЖК "Курортный", расположенном на улице Тольятти. Предварительно, пострадавшая женщина находится в состоянии средней тяжести. В настоящее время с ней работают медики.

Хлопок газа произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Спасатели эвакуировали из загоревшегося дома 10 человек, а затем сумели ликвидировать открытое горение, которое распространилось на 60 квадратных метров.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать 50 человек и 19 единиц техники.

Ранее один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в городе Нововоронеж Воронежской области. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Пожар начался в одной из квартир на втором этаже. В итоге огнем были повреждены еще две квартиры.