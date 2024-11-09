Пожар в доме на севере Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в квартире на Карельском бульваре полностью ликвидирован, сообщает Агентство "Москва".

Установление причин пожара находится на контроле в прокуратуре.

Хлопок газа произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре 23, корпусе 2. Пострадали два человека – мужчина и ребенок. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.

Это не первое подобное ЧП за день. Ранее в жилом доме в Пятигорске произошел хлопок газа, за которым последовал пожар. Это случилось в квартире, расположенной на четвертом этаже. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.

Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, а затем потушили пожар. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате пострадали 22 квартиры, 7 нежилых помещений и 9 автомобилей.