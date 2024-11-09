Число пострадавших при пожаре в жилом доме в Пятигорске выросло до 3

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Число пострадавших в результате пожара в жилом доме в Пятигорске, который начался после взрыва газа, возросло до 3, сообщила пресс-служба МЧС Ставропольского края.

При этом один из них госпитализирован, еще двоих медики направили на амбулаторное лечение. Кроме того, один человек погиб во время перевозки в больницу.

О пожаре и хлопке газа стало известно 9 ноября. Представители МЧС выяснили, что хлопок газа, за которым последовал пожар, произошел в квартире, расположенной на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, а затем сумели ликвидировать открытое горение.

Позднее пожар был потушен полностью. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате горения пострадали 9 квартир.