Фото: телеграм-канал "112"

Хлопок газа произошел в квартире на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, пострадали два человека – мужчина и ребенок.

Взрыв произошел в пятиэтажке на Карельском бульваре 23, корпусе 2. По словам очевидцев, на месте ЧП был виден сильный пожар. В одной из квартир выбиты окна. Возгорание в квартире ликвидировано.

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ЧП. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует первый заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Егоров.

В жилом доме в Пятигорске 9 ноября произошел хлопок газа, за которым последовал пожар. Это случилось в квартире, расположенной на четвертом этаже. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.

Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, а затем потушили пожар. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В результате пострадали 22 квартиры, 7 нежилых помещений и 9 автомобилей.

После взрыва в Пятигорске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Под контролем и при участии сотрудников МЧС допустили жителей в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи и документы. Специализированная лаборатория проведет обследование конструктивов дома для оценки безопасности проживания в нем. Кроме того, были сформированы места для временного размещения жителей.