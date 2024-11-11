Пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы потушили пожар на складе в селе Ям в Домодедовском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание было ликвидировано на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожар на складе в селе Ям произошел утром 10 ноября. К тушению огня привлекались 23 специалиста и 5 единиц техники МЧС.

Через некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сведений о возможных пострадавших при возгорании не поступало.