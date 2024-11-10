Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в селе Ям в Домодедовском городском округе в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сведений о пострадавших не поступало.

Склад загорелся утром 10 ноября. Огонь был локализован на 1 200 квадратных метров. На месте ЧП работают 23 специалиста и 5 единиц техники.

Ранее крупное возгорание произошло на продовольственном складе в Норильске в Красноярском крае. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал.