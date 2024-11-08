Крупный пожар произошел на продовольственном складе в Норильске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупное возгорание произошло на продовольственном складе в Норильске в Красноярском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Огнеборцам уже удалось локализовать возгорание.

Всего на месте работают 16 специалистов и 4 единицы техники МЧС. В результате пожара никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Мать и трое детей погибли ранее во время пожара в пятиэтажке в Магадане. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего жилья женщину и детей 2, 3 и 6 лет. Однако позже медики констатировали их смерть.

Еще один пожар произошел в девятиэтажке в городе Нововоронеж. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб один человек.