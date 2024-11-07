Женщина и трое детей погибли при пожаре в Магадане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Мать и трое детей погибли во время пожара в пятиэтажке в Магадане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже дома. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего жилья женщину и детей 2, 3 и 6 лет. Однако позже медики констатировали их смерть.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В скором времени сотрудники МЧС потушили огонь. Дознаватели ведомства и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.

Ранее один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в городе Нововоронеже Воронежской области. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.

Тело погибшего обнаружили при тушении огня, его личность устанавливается. Кроме того, в результате инцидента травмы получил 15-летний подросток.