07 ноября, 05:25Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Магадане
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Мать и трое детей погибли во время пожара в пятиэтажке в Магадане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже дома. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего жилья женщину и детей 2, 3 и 6 лет. Однако позже медики констатировали их смерть.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В скором времени сотрудники МЧС потушили огонь. Дознаватели ведомства и специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.
Ранее один человек погиб при пожаре в девятиэтажке в городе Нововоронеже Воронежской области. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа.
Тело погибшего обнаружили при тушении огня, его личность устанавливается. Кроме того, в результате инцидента травмы получил 15-летний подросток.
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