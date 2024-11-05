Экс-замгубернатора Тульской области Шеденков погиб при пожаре от камина

Фото: nmosk.ru

Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб, передает официальный сайт администрации города Новомосковска.

Как уточняет "Московский комсомолец", 73-летний мужчина скончался 4 ноября при пожаре, возникшем в результате неосторожного обращения с огнем в камине. В момент трагедии вместе с Шеденковым в доме находилась его знакомая, которой удалось спастись.

Шеденков был первым главой администрации Новомосковского района Тульской области. В 1996 году занял пост заместителя губернатора региона. Затем переехал в Москву, где был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа столицы.

За время работы первым заместителем губернатора Тульской области Шеденков был награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения" и "Ветеран труда". В 2016 году он был назван почетным гражданином Новомосковска.