ТАСС: умер экс-глава Федеральной миграционной службы Ромодановский

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Экс-директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский скончался в ночь на 18 октября на 68-м году жизни. Об этом ТАСС рассказали в его окружении.

При этом причины смерти бывшего директора Федеральной миграционной службы РФ не уточняются.

Ромодановский родился 31 октября 1956 года. Он работал в органах внутренних дел, госбезопасности, ФСБ. В 2005 году он возглавил ФМС и занимал эту должность до апреля 2016 года. В 2017 году его назначили на пост помощника полпреда в ЦФО.

Кроме того, ему вручали орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Мужества и Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

