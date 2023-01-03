Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких политика.

Хасбулатова похоронят в родовом селе в Чечне. Известно, что в Москве церемонию прощания проводить не планируется.

"Похороны будут завтра или послезавтра, как долетим", – отметила собеседница агентства.

Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР в марте 1990 года. Позднее его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а затем – исполняющим обязанности председателя Верховного Совета РСФСР. В октябре 1992 года политик занял пост главы Верховного Совета РФ.

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